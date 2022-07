Putin schiera anche la figlia ex ballerina: si occuperà di rispondere al blocco delle importazioni dall’estero (Di mercoledì 13 luglio 2022) La figlia minore di primo letto di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, esce dall’anonimato in cui è sempre rimasta, salvo rare eccezioni, insieme alla sorella maggiore Maria Vorontsova, e assume una importante carica pubblica. Tikhonova è stata nominata co-responsabile di un nuovo Consiglio per la sostituzione delle importazioni necessaria per fare fronte alle sanzioni occidentali creato in seno all’Unione degli industriali e degli imprenditori, ha anticipato l’agenzia Rbc e un giornale russo. Presidente del Consiglio è lo stesso numero uno di Confindustria russa, Aleksandr Shokin. La figlia di Putin Katerina Tikhonova, con la sorella, inserita nelle sanzioni Tikhonova e Vorontsova sono state inserite nell’elenco delle persone colpite da sanzioni negli Stati Uniti e e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laminore di primo letto di Vladimir, Katerina Tikhonova, esce dall’anonimato in cui è sempre rimasta, salvo rare eccezioni, insieme alla sorella maggiore Maria Vorontsova, e assume una importante carica pubblica. Tikhonova è stata nominata co-responsabile di un nuovo Consiglio per la sostituzionenecessaria per fare fronte alle sanzioni occidentali creato in seno all’Unione degli industriali e degli imprenditori, ha anticipato l’agenzia Rbc e un giornale russo. Presidente del Consiglio è lo stesso numero uno di Confindustria russa, Aleksandr Shokin. LadiKaterina Tikhonova, con la sorella, inserita nelle sanzioni Tikhonova e Vorontsova sono state inserite nell’elencopersone colpite da sanzioni negli Stati Uniti e e ...

