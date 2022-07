Putin | il petrolio kazako e l’Asia Centrale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La crisi internazionale determinata dal conflitto russo-ucraino sembra essere per il presidente Kassym-Jomart Tokayev un’occasione per affermare “una chiara distinzione delle posizioni del Kazakistan da quelle della Federazione Russa, sia per sfuggire al rischio di un coinvolgimento nelle sanzioni, sia per coglierne eventuali opportunità”, scrive Antonio Stagno in un’analisi per Fondazione Med-Or. A luce di questo, è del tutto possibile che la recente mossa ventilata da Vladimirsia a doppio canale – ossia usare l’energia (il) come arma contro l’Europa per colpire anche Nur Sultan, come analizzato su queste colonne da Otto Lanzavecchia. D’altronde, la politica estera multivettoriale kazaka non è troppo gradita al Cremlino, soprattutto in questo momento, in cui i russi vorrebbero riconoscenza – leggi coinvolgimento favorevole nel ...