Psicologa no vax riammessa dal Tribunale: l’Ordine si oppone e annuncia ricorso (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Ordine degli Psicologi della Toscana fa sapere che, riguardo alla revoca della sospensione della Psicologa con procedimento di urgenza dalla giudice del Tribunale Ordinario di Firenze, "sta lavorando con i propri legali per difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della Salute della comunità". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Ordine degli Psicologi della Toscana fa sapere che, riguardo alla revoca della sospensione dellacon procedimento di urgenza dalla giudice delOrdinario di Firenze, "sta lavorando con i propri legali per difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della Salute della comunità". L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Psicologa no vax riammessa dal Tribunale: l’Ordine si oppone e annuncia ricorso - Nazione_Pistoia : 'Psicologa non vaccinata? Deve tornare a lavorare' - SoniaLaVera : RT @qn_lanazione: 'Psicologa non vaccinata? Deve tornare a lavorare' - qn_lanazione : 'Psicologa non vaccinata? Deve tornare a lavorare' - Anto75uk : RT @dalma1954: Firenze: giudice tribunale riammette psicologa no vax sospesa dall'Ordine. Provvedimento illegittimo - Firenze Post htt… -