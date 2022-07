Psicologa No vax riammessa al lavoro dopo la sospensione. Il giudice: 'Vaccino invasivo del Dna' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era stata sospesa dal suo Ordine professionale perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge a tutte le professioni sanitarie. Una Psicologa toscana, però, potrà tornare al lavoro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Era stata sospesa dal suo Ordine professionale perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge a tutte le professioni sanitarie. Unatoscana, però, potrà tornare al...

