Proteste in Sri Lanka, i manifestanti fanno irruzione negli uffici del primo ministro – I video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la fuga del presidente Rajapaksa dal Paese, in Sri Lanka è stato dichiarato lo stato d’emergenza e imposto il coprifuoco nella provincia occidentale del Paese. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe, che nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe dimesso, è stato invece nominato presidente ad interim dal Parlamento. In un messaggio alla tv pubblica, Mahinda Yapa Abeywardana, presidente del Parlamento, ha dichiarato: «A causa della sua assenza dal Paese, il presidente Gotabaya Rajapaksa mi ha riferito di aver nominato il primo ministro presidente ad interim, secondo i dettami della Costituzione». Un annuncio che ha alimentato ulteriormente le Proteste in corso. I manifestanti hanno assaltato la sede della tv di Stato e, successivamente, hanno fatto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la fuga del presidente Rajapaksa dal Paese, in Sriè stato dichiarato lo stato d’emergenza e imposto il coprifuoco nella provincia occidentale del Paese. IlRanil Wickremesinghe, che nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe dimesso, è stato invece nominato presidente ad interim dal Parlamento. In un messaggio alla tv pubblica, Mahinda Yapa Abeywardana, presidente del Parlamento, ha dichiarato: «A causa della sua assenza dal Paese, il presidente Gotabaya Rajapaksa mi ha riferito di aver nominato ilpresidente ad interim, secondo i dettami della Costituzione». Un annuncio che ha alimentato ulteriormente lein corso. Ihanno assaltato la sede della tv di Stato e, successivamente, hanno fatto ...

