Proteste dei tassisti a Roma: ritornano le tensioni e gli scontri. Fumogeni davanti Palazzo Chigi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma. Proprio in questi momenti è in corso una protesta dei tassisti in Via del Corso, con Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe blindate dalla polizia a causa della folla radunatasi per le manifestazioni e le Proteste. Sono giorni intensi, lunghi ed estenuanti, durante i quali i tassisti stanno chiedendo a gran voce lo stralcio dell’art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Palazzo Chigi blindato per le Proteste Nell’ultima ora, la folla si sta accalcando sempre di più, mentre il clima è in tensione: sono stati esplosi petardi e accesi Fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal Palazzo del governo. Le urla e le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022). Proprio in questi momenti è in corso una protesta deiin Via del Corso, cone le vie di accesso limitrofe blindate dalla polizia a causa della folla radunatasi per le manifestazioni e le. Sono giorni intensi, lunghi ed estenuanti, durante i quali istanno chiedendo a gran voce lo stralcio dell’art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore.blindato per leNell’ultima ora, la folla si sta accalcando sempre di più, mentre il clima è in tensione: sono stati esplosi petardi e accesi, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza daldel governo. Le urla e le ...

Pubblicità

Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - fattoquotidiano : Extra-profitti: tutti li nominano, nessuno li trova. L’attendibilità del loro calcolo è un mistero. L’unica certezz… - SILVIALUCISANO : Proteste contro BillGates&Co silenziate: piazze in rivolta e scaffali vu... - CorriereCitta : Proteste dei tassisti a Roma: ritornano le tensioni e gli scontri. Fumogeni davanti Palazzo Chigi - Marsca8 : RT @Fabry0222: Tafferugli dei tassisti fuori da palazzo Chigi. I grillini, in attesa di decidere se e come lasciare il governo, cominciano… -