Protesta dei tassisti a palazzo Chigi | Paragone si ferma al sit in

(Di mercoledì 13 luglio 2022)deidavanti a. La parte di via del Corso prospiciente aè transennata, così come sono bloccati tutti gli accessi all'area di Montecitorio. I manifestanti, alcuni dei quali si sono anche incatenati alle transenne, scandiscono slogan contro il premier e il governo. Da qualche giorno va avanti senza sosta l'agitazione deiche chiedono un intervento sul ddl Concorrenza. Lo scorso 3 e 4 luglio ihanno bloccato le città con uno sciopero che ha provocato non pochi disagi, soprattutto ai turisti in arrivo. E lo scorso 11 luglio lo scenario si è ripetuto in stazione centrale a Milano dove a seguito di uno stato di agitazione, diversisi sono rifiutati di svolgere il ...

Pubblicità

... ' Grandea D. C. il 6 gennaio. Venite, sarà folle !'. Quel cinguettio, secondo la ... in alcuni casi come chiamata alla armi, per moltisupporter piu' leali di Trump'. L'ex presidente Usa, ...Tra gli altri titoli di prima pagina, un servizio sul caosvoli in Europa, con focus sull'... in cui Trump è stato accusato di aver spinto i gruppi di estrema destra alla violenta, e un ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f989db7-6a13-8da3-d14e-94f8a119ccd ...I magazzinieri di Zara a Torino protestano da questa mattina alle 10, con un presidio davanti al negozio di via Roma, contro i 21 licenziamenti annunciati . (ANSA) ...