Protagonista del Prime Day 2022 il Samsung Galaxy Z Flip3 5G

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il5G oggi 13 luglio è in offertaDayal prezzo di 699 euro, con un risparmio di ben 400 euro sul listino originale, che ricordiamo essere di 1099 euro. Il pacco vi sarà recapitato a casa domenica 17 luglio, ordinandolo l’articolo entro poche ore. Il modello in questione è sbloccato, con 128GB di storage interno, schermo esterno Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici ed interno, sempre AMOLED, da 1.9 pollici, nella colorazione Awesome Black (versione italiana). Offerta5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : Concorso per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri dell’Arma: da oggi all’11 agosto puoi presentare la tua d… - OlimpiaMI1936 : ?????????? ??????????, nostro 2° realizzatore nella storia dell’@EuroLeague , vincitore con noi di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia… - IlContiAndrea : La quinta stagione di #Skam sarà disponibile su Netflix l'1 settembre. Il protagonista del nuovo capitolo della ser… - Screenweek : #TravisFimmel protagonista della serie australiana #BlackSnow Nel 1995, un delitto sconvolge una cittadina australi… - Luca_zone : RT @RollingStoneita: DAL 19/05 IN EDICOLA .@FabriFibra è il protagonista del nuovo numero speciale di Rolling Stone: una conversazione con… -

Ciak Magazine

Maurizio Costanzo e i reality Da anniindiscusso della televisione italiana, Maurizio Costanzo , attraverso un articolo pubblicato sul numerosettimanale Chi in edicola da mercoledì 13 luglio, analizza il numero dei ...Ecco trama e cast completifilm L'intruso, diretto da Deon Taylor, jn onda oggi, mercoledì 13 luglio 2022 su Rai ... James Franco protagonista del film tratto dal romanzo di Erri De Luca Harrison Ford festeggia 80 anni: riscopriamo i migliori film del protagonista di due saghe intramontabili come Star Wars e Indiana Jones e di un capolavoro della fantascienza come Blade Runner. Chi è ...Samuele Damiani, una delle prime pedine ad essere riconfermate, mostra entusiasmo per la prossima stagione in serie B del Palermo.