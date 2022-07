Prima serata del BCT: Fatima Trotta accende piazza Santa Sofia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Tra i tanti ospiti della serata di apertura del BCT piazza Santa Sofia ha visto protagonista la scoppiettante Fatima Trotta. La conduttrice napoletana insieme a Damiano Panettoni ha fatto un approfondito excursus della sua carriera. Dall’esordio televisivo nella più longeva soap-opera italiana “Un posto al sole” al teatro. Un ruolo principale nella sua vita racconta che l’ha avuto la televisione. La sua Prima apparizione nel piccolo schermo è stata nel programma di Antonio Ricci “Striscia la notizia”. Nel 2008, invece, fa il suo ingresso in RAI con “Made in sud” un programma al quale è molto affezionata e di cui a molti bei ricordi. “Con Made in sud” dice “Sono state tante le mie prime volte. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Tra i tanti ospiti delladi apertura del BCTha visto protagonista la scoppiettante. La conduttrice napoletana insieme a Damiano Panettoni ha fatto un approfondito excursus della sua carriera. Dall’esordio televisivo nella più longeva soap-opera italiana “Un posto al sole” al teatro. Un ruolo principale nella sua vita racconta che l’ha avuto la televisione. La suaapparizione nel piccolo schermo è stata nel programma di Antonio Ricci “Striscia la notizia”. Nel 2008, invece, fa il suo ingresso in RAI con “Made in sud” un programma al quale è molto affezionata e di cui a molti bei ricordi. “Con Made in sud” dice “Sono state tante le mie prime volte. La ...

