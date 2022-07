Prey: una nuova foto del prequel di Predator mostra nel dettaglio il look del guerriero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad agosto arriverà in streaming Prey e una nuova foto del prequel di Predator svela il look del guerriero alieno. Prey, il film prequel di Predator, arriverà tra circa un mese nelle sale americane e una nuova foto mostra il look del guerriero intergalattico. Lo scatto, condiviso dal magazine Empire, permette di vedere i dettagli del look della nuova versione dell'iconico personaggio. La foto pubblicata online tratta da Prey ha già scatenato i commenti dei fan della saga che hanno notato delle somiglianze tra la nuova versione e quella della produzione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad agosto arriverà in streaminge unadeldisvela ildelalieno., il filmdi, arriverà tra circa un mese nelle sale americane e unaildelintergalattico. Lo scatto, condiviso dal magazine Empire, permette di vedere i dettagli deldellaversione dell'iconico personaggio. Lapubblicata online tratta daha già scatenato i commenti dei fan della saga che hanno notato delle somiglianze tra laversione e quella della produzione ...

