Presa in giro sul Salario minimo. Anche i sindacati senza parole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sorrisi e strette di mano. È finito così l’incontro tra il premier Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil per discutere dei prossimi interventi del Governo in materia di lavoro e di aiuti alle famiglie e ai lavoratori. Un incontro durato quasi due ore a cui hanno preso parte Maurizio Landini della Cgil, Pierpaolo Bombardieri della Uil, e Luigi Sbarra della Cisl, e i ministri Andrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Renato Brunetta, Stefano Patuanelli. Sorrisi e strette di mano. È finito così l’incontro tra il premier Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil Ma a dispetto di quanto farebbero pensare le facce sorridenti, il vertice non ha prodotto risultati, se non una conferenza stampa del premier in compagnia di Orlando e Giorgetti. A frenare gli entusiasmi e a riportare tutti con i piedi per terra è stato Landini che ha raccontato che il summit a Palazzo Chigi è stato “privo di risposte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sorrisi e strette di mano. È finito così l’incontro tra il premier Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil per discutere dei prossimi interventi del Governo in materia di lavoro e di aiuti alle famiglie e ai lavoratori. Un incontro durato quasi due ore a cui hanno preso parte Maurizio Landini della Cgil, Pierpaolo Bombardieri della Uil, e Luigi Sbarra della Cisl, e i ministri Andrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Renato Brunetta, Stefano Patuanelli. Sorrisi e strette di mano. È finito così l’incontro tra il premier Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil Ma a dispetto di quanto farebbero pensare le facce sorridenti, il vertice non ha prodotto risultati, se non una conferenza stampa del premier in compagnia di Orlando e Giorgetti. A frenare gli entusiasmi e a riportare tutti con i piedi per terra è stato Landini che ha raccontato che il summit a Palazzo Chigi è stato “privo di risposte ...

Pubblicità

DeodatoRibeira : RT @AuroraLittleSun: Come possiamo chiamarle le persone che, invece che arrabbiarsi per la presa in giro, preferiscono fare tamponi come se… - SandraCeradini : RT @AuroraLittleSun: Come possiamo chiamarle le persone che, invece che arrabbiarsi per la presa in giro, preferiscono fare tamponi come se… - Marcello804 : RT @AuroraLittleSun: Come possiamo chiamarle le persone che, invece che arrabbiarsi per la presa in giro, preferiscono fare tamponi come se… - NazzarenoMi : RT @AuroraLittleSun: Come possiamo chiamarle le persone che, invece che arrabbiarsi per la presa in giro, preferiscono fare tamponi come se… - Martina95190659 : RT @AuroraLittleSun: Come possiamo chiamarle le persone che, invece che arrabbiarsi per la presa in giro, preferiscono fare tamponi come se… -