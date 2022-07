Precipita dal Palazzo di Giustizia di Milano e muore: era un avvocato, aveva con sé un foglietto: 'Grande disagio' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un uomo è Precipitato dal sesto piano del Palazzo di Giustizia di Milano, ed è stato ritrovato morto in un cortile interno. Si tratta di un avvocato 49enne che, dalle prime indagini, si sarebbe ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un uomo èto dal sesto piano deldidi, ed è stato ritrovato morto in un cortile interno. Si tratta di un49enne che, dalle prime indagini, si sarebbe ...

Pubblicità

fanpage : Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Roberto aveva appena 27 anni, era al suo primo giorno, è morto precipitando d… - Nordmilano24 : Milano, uomo precipita dal Palazzo di Giustizia e muore #milano #palazzdigiustizia - chiarapellegri9 : RT @TuttoSuMilano: Dramma in tribunale a #Milano: ex avvocato precipita dal sesto piano e muore - TuttoSuMilano : Dramma in tribunale a #Milano: ex avvocato precipita dal sesto piano e muore - News24_it : Dramma in tribunale a Milano: ex avvocato precipita dal sesto piano e muore - -