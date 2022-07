Porto Rubino | tra concerti | musica | ospiti e riprese TV Ecco il festival dei mari 2022 del cantautore Renzo Rubino

(Di mercoledì 13 luglio 2022) É giunto nel mezzo del cammin per mare,. Ilpugliese per il quarto anno consecutivo, salpa con, ille da lui ideato e diretto che dal 10 al 17 ...

Pubblicità

DietrolaNotizia : Porto Rubino, il festival dei mari, non finisce di stupire - EndCent : A #Polignano è arrivato #PortoRubino con tanti ospiti: #GiulianoSangiorgi, #Tosca, #Noemi - SMSNEWSOFFICIAL : PORTO RUBINO 2022 A POLIGNANO A MARE: DAL MARE ARRIVA UNO SHOW A SORPRESA CON GIULIANO SANGIORGI, TOSCA E NOEMI. FO… - LaGazzettaWeb : Porto Rubino incanta Polignano con una data «segreta»: sul palco Giuliano Sangiorgi, Noemi, Tosca - sabrynegramaro : RT @BassoFabrizio: #Polignano è uno spettacolo sempre, ma in certe sere diventa magica. Tipo ieri sera, quando ha accolto #PortoRubino2022.… -

É giunto nel mezzo del cammin per mare, Renzo. Il cantautore pugliese per il quarto anno consecutivo, salpa con2022, il festival musicale da lui ideato e diretto che dal 10 al 17 luglio 2022 incontra sul suo gozzo di 9 metri 'Tramari' artisti e musica. Da Tricase(Lecce) con Brunori Sas, ...E hanno immediatamente chiesto spiegazioni al proprietario, una persona oltretutto incensurata e in possesso di regolared'armi. Quest'ultimo si è giustificato dicendo di aver intenzione di ...Porto Rubino, il festival di Renzo Rubino, ha regalato un incredibile show a sorpresa nella magica Polignano a Mare (BA).É giunto nel mezzo del cammin per mare, Renzo Rubino. Il cantautore pugliese per il quarto anno consecutivo, salpa con Porto Rubino 2022, il festival musicale da lui ideato e diretto che ...