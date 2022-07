Più vicini che mai i Huawei Mate 50 con 2 punti di forza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dietro l’angolo ci sono i Huawei Mate 50 e questa volta, non ci sarebbero ulteriori ritardi per le ammiraglie del brand che hanno totalmente saltato l’appuntamento del 2021. Dopo i Huawei Mate 40, per far spazio ai P50 anch’essi non proprio puntuali, si è preferito posticipare l’appuntamento con la serie. Per quest’ultima ora si attendeva un lancio autunnale ma così non sarà: la relativa presentazione dovrebbe concretizzarsi già nel mese di agosto. Secondo il blogger Weibo @Factory Director Shiguan, il lancio dei due modelli Huawei Mate 50 e 50 Pro sono già previsti per la fine del prossimo mese. Molto probabilmente si tratterà inizialmente solo di un’uscita asiatica e non globale ma comunque in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, con probabile keynote in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dietro l’angolo ci sono i50 e questa volta, non ci sarebbero ulteriori ritardi per le ammiraglie del brand che hanno totalmente saltato l’appuntamento del 2021. Dopo i40, per far spazio ai P50 anch’essi non proprio puntuali, si è preferito posticipare l’appuntamento con la serie. Per quest’ultima ora si attendeva un lancio autunnale ma così non sarà: la relativa presentazione dovrebbe concretizzarsi già nel mese di agosto. Secondo il blogger Weibo @Factory Director Shiguan, il lancio dei due modelli50 e 50 Pro sono già previsti per la fine del prossimo mese. Molto probabilmente si tratterà inizialmente solo di un’uscita asiatica e non globale ma comunque in anticipo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, con probabile keynote in ...

Inter : ?? CLOSER THAN EVER ?? Siamo online! ?? ?? Nuovo sito, nuova app, nuovo e-commerce: per essere sempre più vicini ai colori nerazzurri! ??? ?? - Inter : Hey #InterFans, avete visto il nostro nuovo sito? News, foto, video e tutto ciò che vi serve per essere sempre più… - SCHC0 : @AurelianoStingi Esperti e scienziati sono inadatti a comunicare la scienza, perché hanno competenze ultraspecifich… - LaviniaNocelli : @LuigiMastro_ @ChiaraFerragni @BeppeSala Eh, il punto è che i problemi veri di Chiara Ferragni sono i 'piccoli' neg… - ju_and_the_cats : @PaoloLeChat Pensa che la più vecchiotta ci tratta tutti come cuccioli, quando cacciava portava le prede e ci chiam… -