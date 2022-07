Pistoia | maxi frode da oltre 5 milioni su bonus facciate | 29 indagati - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Guardia di Finanza Per approfondire : Articolo : Super110, le ultime ipotesi: sanzioni più severe. Verso limite di 3 cessioni Articolo :casa, sconto in fattura. Prezzi fissi contro il ...

Decine di perquisizioni della guardia di ...Nel 2001 gli altri imputati, coinvolti nellaoperazione che aveva aperto le porte della ... Antonio Mangiapane, di, con formula "perché il fatto non sussiste". Anche se in realtà una certa ... Camorra, maxi confisca di beni da 10 milioni di euro all'albergatore Francesco Rastelli Pistoia, 13 luglio 2022 - Falsi crediti per il bonus facciata: la guardia di finanza ha scoperto una frode da ben 5 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno scovato gli ennesimi ‘furbetti’ dei lavori d ...PROVINCIA DI PISTOIA: La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di falsi crediti sui bonus edilizi da 5 milioni di euro. Perquisizioni in Toscana. Piemonte e Veneto ...