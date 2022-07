Pistoia: frode bonus facciate, 29 indagati nella val di Nievole (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'operazione si è estesa dalla Toscana a Piemonte, Veneto e Lazio. Il gip ha disposto il sequestro d'urgenza per un importo complessivo di 5.139.000 euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'operazione si è estesa dalla Toscana a Piemonte, Veneto e Lazio. Il gip ha disposto il sequestro d'urgenza per un importo complessivo di 5.139.000 euro L'articolo proviene da Firenze Post.

