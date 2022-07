Pistoia, basta rosa e azzurro: alla materna il grembiulino da settembre sarà giallo “contro gli stereotipi”. Critiche da Pillon e Salvini (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il grembiulino rosa per le bambine e azzurro per i maschietti saranno solo un vago ricordo alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano (Pistoia). Da settembre i bambini indosseranno il grembiule solo di colore giallo senza distinzione di sesso. La scelta è stata fatta dall’intero collegio docenti (il “parlamentino” della scuola) e sostenuta dal dirigente Alessandro Paone. A sostenere questa decisione ci sono diverse motivazioni. La prima: l’intenzione dei docenti è quello di non creare più discriminazione di sesso e sviluppare il concetto di parità di genere fin dai primi anni della scolarizzazione. La seconda: il grembiulino non crea situazioni in cui emergono le differenze sociale. Infine, una ragione molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilper le bambine eper i maschietti saranno solo un vago ricordoscuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano (). Dai bambini indosseranno il grembiule solo di coloresenza distinzione di sesso. La scelta è stata fatta dall’intero collegio docenti (il “parlamentino” della scuola) e sostenuta dal dirigente Alessandro Paone. A sostenere questa decisione ci sono diverse motivazioni. La prima: l’intenzione dei docenti è quello di non creare più discriminazione di sesso e sviluppare il concetto di parità di genere fin dai primi anni della scolarizzazione. La seconda: ilnon crea situazioni in cui emergono le differenze sociale. Infine, una ragione molto ...

