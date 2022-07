Pippo Franco ricoverato per ictus, parla il figlio: aggiornamenti sulle sue condizioni di salute (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippo Franco ricoverato per ictus nella giornata di ieri: le sue condizioni di salute sembrano essere alquanto critiche ma il figlio ha tranquillizzato tutti e polemizzato sul polverone che ritiene essere stato sollevato dalla stampa. “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici”, ha scritto il figlio di Pippo Franco su Instagram. Gabriele Pippo, questo il nome del figlio di Pippo Franco, ha poi proseguito con tono polemico: “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”. In ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)pernella giornata di ieri: le suedisembrano essere alquanto critiche ma ilha tranquillizzato tutti e polemizzato sul polverone che ritiene essere stato sollevato dalla stampa. “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici”, ha scritto ildisu Instagram. Gabriele, questo il nome deldi, ha poi proseguito con tono polemico: “Se potessire scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”. In ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - RaiNews : Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, ricoverato dalla notte scorsa al Gemelli, è nato a Roma il 2 settembre… - repubblica : Pippo Franco ricoverato al Gemelli: è in gravi condizioni - RassegnaZampa : #PippoFranco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: “Ha avuto un attacco ischemico transitorio” - andreasavio85 : @emaikei Pippo Franco rimettiti in fretta!! ?? Novax = scemi -