Pippo Franco, il figlio Gabriele rompe il silenzio sul suo stato di salute (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza per un ictus: nella notte tra l’11 e il 12 luglio il comico avrebbe accusato un malore che avrebbe portato a un ricovero immediato. Le condizioni di salute dell’attore sono apparse immediatamente disperate, tanto che sui social e sui giornali è rimbalzata la notizia che la situazione fosse più grave del previsto. A chiarire ogni dubbio sulle condizioni di Pippo Franco è arrivato il figlio Gabriele, che su Instagram si è lasciato andare a uno sfogo molto duro. Pippo Franco, come sta: parla il figlio Gabriele Grande preoccupazione per Pippo Franco: l’attore è stato ricoverato al Policlinico ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022)ricoverato d’urgenza per un ictus: nella notte tra l’11 e il 12 luglio il comico avrebbe accusato un malore che avrebbe portato a un ricovero immediato. Le condizioni didell’attore sono apparse immediatamente disperate, tanto che sui social e sui giornali è rimbalzata la notizia che la situazione fosse più grave del previsto. A chiarire ogni dubbio sulle condizioni diè arrivato il, che su Instagram si è lasciato andare a uno sfogo molto duro., come sta: parla ilGrande preoccupazione per: l’attore èricoverato al Policlinico ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - RaiNews : Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, ricoverato dalla notte scorsa al Gemelli, è nato a Roma il 2 settembre… - MediasetTgcom24 : Paura per Pippo Franco, ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma #pippofranco - freedomsempre68 : CHE PARLASSE!!! - HodajahL : RT @Stefania_67: Pippo Franco gravissimo, ricoverato per ictus. Mesi fa al centro di uno scandalo affermò: “Ho fatto il vaccino e posso dim… -