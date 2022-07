Pierluigi Pardo | la prima passeggiata col figlio e il perché del suo nome

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 14 giugno scorsoè diventato papà per lavolta, la rivista Chi pubblica le foto dellacon suoe con Lorenza Baroncelli. Immortalati a Siena con il piccolo Diego la coppia è al settimo cielo ma la curiosità sulscelto per il piccolo è d’obbligo. Tutti pensano sia un omaggio dia Maradona ma al settimanale di gossip di Alfonso Signorini il giornalista racconta ilsuosi chiama Diego ma anche la sua convinzione che crescendo tiferà Arsenal. Legato a Lorenza Baroncelli da quattro anni, pochi mesi fa è stata lei ad annunciare l’arrivo del bebè con un bellissimo post sui social.spiega ...

Pierluigi Pardo. Grande ritorno del Palio di Siena su La7, Pierluigi Pardo: 'Grande emozione e grande rispetto, il rischio della gaffe…

'La Reggina - ha detto a 'Tutti Convocati', trasmissione di Radio 24 condotta da Carlo Genta e Pierluigi Pardo - ha un presidente nuovo che prima aveva preso il Lamezia Terme, poi l'ha lasciato... la Ginnastica Ritmica che ritorna con tutto il suo fascino e l'evento del Palio di Siena con la cronaca di Pierluigi Pardo (acquisito per 4 anni nell'ambito di un accordo più ampio che riguarda... Le prime foto di Pierluigi Pardo con il figlio Diego: Il suo nome non è un omaggio a Maradona Disponibile in piattaforma il secondo episodio del format INSIDE, il dietro le quinte dei ritiri delle squadre di Serie A TIM. Protagonista il Lecce. L'inizio della prossima stagione di campionato di...