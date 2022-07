Picchia zio disabile e lo rinchiude in casa, arrestato 25enne (Di mercoledì 13 luglio 2022) Taranto, 13 lug. (Adnkronos) - Avrebbe Picchiato, anche con l'ausilio di un bastone, lo zio che ha problemi psichici pesanti. Il fatto, avvenuto a Mottola, in provincia di Taranto, è stata ‘catturato' da una telecamera a circuito interno, di cui i carabinieri della compagnia di Massafra sono riusciti a entrare in possesso individuando un giovane di 25 anni presunto autore dei maltrattamenti. Quest'ultimo è stato arrestato. I militari della stazione di Mottola e della Compagnia hanno individuato il luogo dell'aggressione. Poi sono riusciti ad identificare compiutamente sia il giovane, già noto alle forze dell'ordine, che la vittima. I militari lo hanno rintracciato e si sono recati con lui nell'abitazione occupata dallo stesso e dallo zio, al primo piano di una palazzina, e durante il controllo dei vari locali, si sono imbattuti in una stanza chiusa. A ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Taranto, 13 lug. (Adnkronos) - Avrebbeto, anche con l'ausilio di un bastone, lo zio che ha problemi psichici pesanti. Il fatto, avvenuto a Mottola, in provincia di Taranto, è stata ‘catturato' da una telecamera a circuito interno, di cui i carabinieri della compagnia di Massafra sono riusciti a entrare in possesso individuando un giovane di 25 anni presunto autore dei maltrattamenti. Quest'ultimo è stato. I militari della stazione di Mottola e della Compagnia hanno individuato il luogo dell'aggressione. Poi sono riusciti ad identificare compiutamente sia il giovane, già noto alle forze dell'ordine, che la vittima. I militari lo hanno rintracciato e si sono recati con lui nell'abitazione occupata dallo stesso e dallo zio, al primo piano di una palazzina, e durante il controllo dei vari locali, si sono imbattuti in una stanza chiusa. A ...

