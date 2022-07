Petagna verso l’addio al Napoli: 15 milioni per il sostituto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Monza è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa prima parte di mercato, e la prossima preda nel mirino di Adriano Galliani potrebbe essere Andrea Petagna. L’attaccante, lanciato proprio dalla coppia Berlusconi-Galliani al Milan, all’età di ventisette anni non ha ancora trovato la sua dimensione, e potrebbe ricercarla proprio nelle braccia di chi lo ha coccolato in giovane età. Giovanni Simeone Hellas Verona Calciomercato Napoli, Simeone al posto di Petagna Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio durante il programma L’Originale, il Monza nei prossimi giorni dovrebbe farsi avanti con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza intorno ai 13/14 milioni di euro. Tesoretto che il Napoli reinvestirebbe immediatamente in un ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Monza è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa prima parte di mercato, e la prossima preda nel mirino di Adriano Galliani potrebbe essere Andrea. L’attaccante, lanciato proprio dalla coppia Berlusconi-Galliani al Milan, all’età di ventisette anni non ha ancora trovato la sua dimensione, e potrebbe ricercarla proprio nelle braccia di chi lo ha coccolato in giovane età. Giovanni Simeone Hellas Verona Calciomercato, Simeone al posto diSecondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio durante il programma L’Originale, il Monza nei prossimi giorni dovrebbe farsi avanti con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza intorno ai 13/14di euro. Tesoretto che ilreinvestirebbe immediatamente in un ...

