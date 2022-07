Pet Therapy, dai cavalli ai cani: le razze geneticamente più adatte e i benefici (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dalla pet Therapy con i cavalli, nel primo ospedale con maneggio, che riabilita e sconfigge anche il Long Covid (il San Giovanni Battista, alla Magliana, Roma). A quella con cani, asini e conigli, impiegati per attività con i bambini disabili dall’Associazione La Tribù degli zoccoli di Magenta. Oppure nelle Rsa, nelle comunità psichiatriche e negli asili, come fa Aiuca dagli Anni 90. Ma si può fare “pet Therapy” anche con gli alpaca, nell’azienda agricola Piani della Marina di Tarquinia. E persino con i piccioni, impiegati per il supporto di detenuti e autistici dall’educatore di uccelli Tristan Plot (fotografato nel libro A Sensitive education da Francesca Todde). Gli animali sono ormai da decenni impiegati in tante, diversissime situazioni: al punto che la pet Therapy è riconosciuta ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dalla petcon i, nel primo ospedale con maneggio, che riabilita e sconfigge anche il Long Covid (il San Giovanni Battista, alla Magliana, Roma). A quella con, asini e conigli, impiegati per attività con i bambini disabili dall’Associazione La Tribù degli zoccoli di Magenta. Oppure nelle Rsa, nelle comunità psichiatriche e negli asili, come fa Aiuca dagli Anni 90. Ma si può fare “pet” anche con gli alpaca, nell’azienda agricola Piani della Marina di Tarquinia. E persino con i piccioni, impiegati per il supporto di detenuti e autistici dall’educatore di uccelli Tristan Plot (fotografato nel libro A Sensitive education da Francesca Todde). Gli animali sono ormai da decenni impiegati in tante, diversissime situazioni: al punto che la petè riconosciuta ...

