Perché l’economia asiatica rischia una nuova recessione

(Di mercoledì 13 luglio 2022) I primi a dirlo erano i maestri delle scuole elementari. “studiamo la storia? Per non ripetere gli errori del passato”. L’Asia, almeno dal punto di vista economico, non sembra aver imparato la lezione. Quest’anno ricorre il 25esimo anniversario della crisi finanziaria del continente. Dal 1997 al 2022: oggi l’inflazione spinge le banche centrali asiatiche ad accelerare il ritmo dell’incremento dei tassi di interesse. E il rischio di unadi gran parte delle economie dell’Asia, Cina compresa, è in aumento. Chi se la passa peggio è lo Sri Lanka, che si trova nel bel mezzo della peggiore crisi economica di sempre. Il Paese che si affaccia sull’oceano indiano, secondo Bloomberg, ha una probabilità di cadere indell’85% nel 2023. L’instabilità politica non aiuta: lo scorso sabato i ...