Perché l’America antiabortista è figlia di quella schiavista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non è un caso che, statisticamente, le persone che pubblicamente promuovono una posizione anti abortista negli Stati Uniti siano uomini bianchi, proprietari e oltre i 30 anni di età. La tradizione storica riaffiora in queste figure a cui viene così facile accedere al potere di poter determinare gli istituti giuridici, con influenza o azioni dirette, passibili di creare o negare un diritto come quello dell’aborto. Si tratta di una storia poco raccontata, negata in modo da garantire una continuità e una cancellazione di fatto delle responsabilità in merito. Si tratta proprio della storia che una volta all’anno negli USA, e non solo, viene raccontata durante il Black History Month, una storia sempre stranamente assente al di fuori di quel mese specifico e fondamentale che permette di osservare il reale dipanarsi degli eventi così come è avvenuto. Roe v. Wade, una lettura L’attuale ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non è un caso che, statisticamente, le persone che pubblicamente promuovono una posizione anti abortista negli Stati Uniti siano uomini bianchi, proprietari e oltre i 30 anni di età. La tradizione storica riaffiora in queste figure a cui viene così facile accedere al potere di poter determinare gli istituti giuridici, con influenza o azioni dirette, passibili di creare o negare un diritto come quello dell’aborto. Si tratta di una storia poco raccontata, negata in modo da garantire una continuità e una cancellazione di fatto delle responsabilità in merito. Si tratta proprio della storia che una volta all’anno negli USA, e non solo, viene raccontata durante il Black History Month, una storia sempre stranamente assente al di fuori di quel mese specifico e fondamentale che permette di osservare il reale dipanarsi degli eventi così come è avvenuto. Roe v. Wade, una lettura L’attuale ...

