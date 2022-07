Per il dopo Koulibaly Pedullà non cita Acerbi: Milenkovic, Kim e occhio a Becao (Di mercoledì 13 luglio 2022) Koulibaly sta andando al Chelsea, ha già accettato la mega offerta dei Blues, ora bisogna aspettare l’ok di De Laurentiis. Per la successione, Di Marzio ha fatto l’inquietante ipotesi di Acerbi. Pedullà invece scrive: Il Napoli dovrà sostituire presto Koulibaly, al netto dell’operazione Ostigard che è stata completata in giornata (5 milioni al Brighton più bonus). L’agente Ramadani ha proposto Milenkovic, come raccontato ieri, una traccia che resiste anche se c’è concorrenza. Piace da sempre Kim del Fenerbahce, ma c’è un’asta in corso, contatti per Bailly del Manchester United (già trattato nelle precedenti sessioni di mercato). Ma occhio a Becao, un profilo che intriga all’interno di un’operazione con l’Udinese che già coinvolge Deulofeu. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022)sta andando al Chelsea, ha già accettato la mega offerta dei Blues, ora bisogna aspettare l’ok di De Laurentiis. Per la successione, Di Marzio ha fatto l’inquietante ipotesi diinvece scrive: Il Napoli dovrà sostituire presto, al netto dell’operazione Ostigard che è stata completata in giornata (5 milioni al Brighton più bonus). L’agente Ramadani ha proposto, come raccontato ieri, una traccia che resiste anche se c’è concorrenza. Piace da sempre Kim del Fenerbahce, ma c’è un’asta in corso, contatti per Bailly del Manchester United (già trattato nelle precedenti sessioni di mercato). Ma, un profilo che intriga all’interno di un’operazione con l’Udinese che già coinvolge Deulofeu. L'articolo ilNapolista.

