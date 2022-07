Per agosto le compagnie aeree hanno annunciato cancellazioni di 25 mila voli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si preannuncia un mese di agosto caotico nel settore dei trasporti, con gravosi inconvenienti per i turisti: le compagnie aeree hanno già annunciato cancellazioni di 25.378 voli, ritirati dai loro programmi, di cui il 60% in Europa. A riferirlo è la società Cirium, di analisi del settore aereo, rilanciata da Air Journal. Le compagnie aeree sono state costrette a decidere queste cancellazioni preventive come conseguenza diretta della mancanza di personale e degli appelli a scioperare su più fronti. Pertanto l’estate 2022 non sembra destinata ad essere quella del ritorno alla normalità in materia di spostamenti aerei per chi viaggia, per turismo, lavoro o motivi di famiglia, dopo 2 anni di rallentamento o stop per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si preannuncia un mese dicaotico nel settore dei trasporti, con gravosi inconvenienti per i turisti: legiàdi 25.378, ritirati dai loro programmi, di cui il 60% in Europa. A riferirlo è la società Cirium, di analisi del settore aereo, rilanciata da Air Journal. Lesono state costrette a decidere questepreventive come conseguenza diretta della mancanza di personale e degli appelli a scioperare su più fronti. Pertanto l’estate 2022 non sembra destinata ad essere quella del ritorno alla normalità in materia di spostamenti aerei per chi viaggia, per turismo, lavoro o motivi di famiglia, dopo 2 anni di rallentamento o stop per ...

