Pentathlon moderno | Mondiali 2022 | i dodici convocati dell’Italia

Sono 12 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Andrea Valentini per i Mondiali di Pentathlon moderno in programma ad Alessandria d'Egitto dal 24 al 31 luglio. Occhi puntati in particolar modo su Elena Micheli, campionessa italiana senior e due volte sul podio in World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a Budapest), Giuseppe Mattia Parisi secondo in World Cup a Budapest, e Giorgio Malan, campione italiano senior e terzo in World Cup ad Ankara. "Siamo arrivati all'appuntamento principale della stagione. Finalmente possiamo testare i reali miglioramenti della squadra. Partiamo con l'obiettivo di tornare con qualche medaglia al collo, gareggiando da protagonisti", ha spiegato il direttore tecnico Valentini. Di seguito la lista completa. Individuale Maschile: Matteo Cicinelli (Carabinieri), ...

