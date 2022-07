Pensioni | la Quota 41 cambia tutto | stravolgimenti per donne e lavoratori

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono tanti i lavori in corso da parte del governo in materia di. Tante e importanti le novità in vista del prossimo anno. Ecco quali sono. Il momento è particolarmente delicato per molte persone. Il governo sta facendo molto per alleggerire la pressione che si è abbattuta dopo gli ultimi eventi storici. Il tema delleè un tema sempre molto importante e al centro della politica italiana. Gli scenari possibili sono sempre tanti ma non sempre si realizzano. Sopratperché alcuni tasselli non vanno sempre al proprio posto. Fonte Foto Adobe StockIn queste ultime settimane si sono intensificate le voci su41. Questa misura è già da tempo in agenda e permetterebbe un’uscita senza il limite d’età dal lavoro. Ad esempio, oggi questo accade con la pensione anticipata ordinaria. Tale ...