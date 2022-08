Pensioni anticipate 2022, incontro col Governo deludente: intervista a Ferrari (CGIL) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri si è tenuto a Palazzo Chigi l’incontro tra Governo e sindacati, ma sebbene la Cisl, tramite il segretario generale Sbarra, abbia parlato di incontro decisivo e soddisfacente, segnalando poi i temi da trattare, tra cui le Pensioni, nel prossimo incontro del 26-27 luglio, vi è anche chi come la CGIL, attraverso il suo segretario generale, non ha esitato a far trapelare delusione. Landini, infatti, dal canto suo ha detto: “Questo incontro non ha risolto i problemi, non sono stati dati numeri né indicazioni. Si è solo accennato ai temi che vanno affrontati come la difesa del potere d’acquisto di salari e Pensioni, salario minimo e precarietà. Da parte nostra abbiamo ribadito che è necessario agire subito, non possiamo aspettare la legge di bilancio”. ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri si è tenuto a Palazzo Chigi l’trae sindacati, ma sebbene la Cisl, tramite il segretario generale Sbarra, abbia parlato didecisivo e soddisfacente, segnalando poi i temi da trattare, tra cui le, nel prossimodel 26-27 luglio, vi è anche chi come la, attraverso il suo segretario generale, non ha esitato a far trapelare delusione. Landini, infatti, dal canto suo ha detto: “Questonon ha risolto i problemi, non sono stati dati numeri né indicazioni. Si è solo accennato ai temi che vanno affrontati come la difesa del potere d’acquisto di salari e, salario minimo e precarietà. Da parte nostra abbiamo ribadito che è necessario agire subito, non possiamo aspettare la legge di bilancio”. ...

loopBreaker2 : @sonopazzaa Molti sì ma non tutti dai :) Però a noi non piace votare chi ha idee razionali ma chi dice cose che vog… - DiogeneSisifo : @JOYCEDlVlSlON @silviaaaaa28 no - in Italia, terra del sussidio e del 'ci vuole più stato', dichiararsi liberisti è… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - BCarburanti : RT @Fata_Turch: Il programma di Meloni #sovranista e retrogrado ci manda a sbattere con l'#Europa. Ma quello di Salvini, dei primi 100 gior… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -