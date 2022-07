Pedullà: “Napoli tutto su Kim, nuovo contatto oggi. C’è un’alternativa” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli: Alfredo Pedullà fa sapere che il club azzurro stra trattando per Kim Min-jae. Il gigante coreano del Fenerbahce viene esaltato anche da Marek Hamsik. Il club azzurro deve affrettarsi a trovare un sostituto, soprattutto se viene dall’estero, perché il campionato comincia il 14 agosto, con il Napoli impegnato il 15 agosto a Verona. Quindi bisogna consegnare un difensore a Spalletti entro breve tempo. Secondo Alfredo Pedullà oggi è in programma una call tra gli agenti di Kim Min-jae ed il Napoli che sta insistendo per il giocatore. Il prezzo del coreano è di circa 20 milioni di euro, quindi si spenderebbe solo il 50% di quanti ricavato dalla cessione di Koulibaly. Col difensore del club turco, poi, bisognerebbe avere ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il: Alfredofa sapere che il club azzurro stra trattando per Kim Min-jae. Il gigante coreano del Fenerbahce viene esaltato anche da Marek Hamsik. Il club azzurro deve affrettarsi a trovare un sostituto, sopratse viene dall’estero, perché il campionato comincia il 14 agosto, con ilimpegnato il 15 agosto a Verona. Quindi bisogna consegnare un difensore a Spalletti entro breve tempo. Secondo Alfredoè in programma una call tra gli agenti di Kim Min-jae ed ilche sta insistendo per il giocatore. Il prezzo del coreano è di circa 20 milioni di euro, quindi si spenderebbe solo il 50% di quanti ricavato dalla cessione di Koulibaly. Col difensore del club turco, poi, bisognerebbe avere ...

Pubblicità

Luipez4 : Secondo Pedullà la @sscnapoli pagherebbe 15 M€ per un coreano e non 4/5 per un ITALIANO? Sarebbe da COGLIONAGGINE p… - napolipiucom : Pedullà: 'Napoli tutto su Kim, nuovo contatto oggi. C'è un'alternativa' #calciomercatonapoli #KimMinjae #Koulibaly… - TheLazioZone : ?? Ad oggi #Acerbi è solo un'alternativa, il #Napoli forza per Kim Min Jae e nel pomeriggio ci sarà una call. via Alfredo Pedullà - AllRoundLazio : ????| ACERBI IN LIZZA: Il #Napoli forza per #Kim: nel pomeriggio call. #Acerbi oggi è l’alternativa (Alfredo Pedullà) - napolipiucom : Pedullà: 'Koulibaly al Chelsea, il difensore aspetta il via libera per volare a Londra' #Koulibaly #napoli… -