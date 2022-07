Pd al lavoro per sminare terreno: crisi sarebbe incomprensibile (Di mercoledì 13 luglio 2022) C'è grande attesa al Pd per le decisioni che prenderà M5s ma certo dalle parti del Nazareno non si limitano a stare alla finestra in queste ore. Enrico Letta si muove a tutto campo, il segretario democratico non ha solo incontrato il premier Mario Draghi ieri, i contatti li tiene con tutti i protagonisti di questa quasi-crisi, a cominciare da Giuseppe Conte. Il lavoro di tessitura è continuo, la sponda a Draghi è piena e la speranza, come dice un esponente della segreteria, è che "ora M5s raccolga il capitale politico che Draghi ha messo a disposizione". Il problema è che un'astensione dei 5 stelle "non potrebbe non avere conseguenze", aggiunge il dirigente Pd. Fonti del Nazareno spiegano che nell'incontro di ieri tra Letta e Draghi si è fatto il punto sulla complicata fase politica. Letta, raccontano, ha ribadito il massimo impegno del Pd nel ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 luglio 2022) C'è grande attesa al Pd per le decisioni che prenderà M5s ma certo dalle parti del Nazareno non si limitano a stare alla finestra in queste ore. Enrico Letta si muove a tutto campo, il segretario democratico non ha solo incontrato il premier Mario Draghi ieri, i contatti li tiene con tutti i protagonisti di questa quasi-, a cominciare da Giuseppe Conte. Ildi tessitura è continuo, la sponda a Draghi è piena e la speranza, come dice un esponente della segreteria, è che "ora M5s raccolga il capitale politico che Draghi ha messo a disposizione". Il problema è che un'astensione dei 5 stelle "non potrebbe non avere conseguenze", aggiunge il dirigente Pd. Fonti del Nazareno spiegano che nell'incontro di ieri tra Letta e Draghi si è fatto il punto sulla complicata fase politica. Letta, raccontano, ha ribadito il massimo impegno del Pd nel ...

