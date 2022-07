“Pazza idea, avviati i contatti”: Monza, Galliani spiazza tutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sogna in casa Monza. In queste ore è emerso un nome a sorpresa che potrebbe infiammare la piazza. avviati i contatti. Il Monza è arrivato in Serie A con grande entusiasmo, ma soprattutto con le competenze di una dirigenza che in questa sessione di calciomercato proverà a sorprendere tutti. Adriano Galliani è uno dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sogna in casa. In queste ore è emerso un nome a sorpresa che potrebbe infiammare la piazza.. Ilè arrivato in Serie A con grande entusiasmo, ma soprattutto con le competenze di una dirigenza che in questa sessione di calciomercato proverà a sorprendere. Adrianoè uno dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

fyoobas : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomer… - antidisfattista : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomer… - Tonyj93 : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomer… - SiiocaMilan : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomer… - carm_pana : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L'ultima pazza idea del #Monza è l'ex Real Madrid #Marcelo per la fascia sinistra. Avviati i contatti. #calciomer… -

Pazza idea per la mediana di Manchester United e Arsenal: contatti con l'entourage di Kante TUTTO mercato WEB Calciomercato Bologna, pazza idea in casa Real Madrid Calciomercato Bologna, il club rossoblu vorrebbe riportare in Italia un attaccante del Real Madrid, con un'esperienza nella Roma. Chelsea, pazza idea Lewandoski: i Blues provano a beffare il Barcellona Come riportato dal Mirror, infatti, il Chelsea si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa a Lewandowski e sarebbe intenzionato a beffare i blaugrana che faticano a trovato i fondi per acquistare il ... Calciomercato Bologna, il club rossoblu vorrebbe riportare in Italia un attaccante del Real Madrid, con un'esperienza nella Roma.Come riportato dal Mirror, infatti, il Chelsea si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa a Lewandowski e sarebbe intenzionato a beffare i blaugrana che faticano a trovato i fondi per acquistare il ...