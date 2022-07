Pattinaggio artistico, i titoli assegnati oggi ai campionati italiani 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono i campionati italiani di Pattinaggio artistico a Ponte di Legno, con nuovi titoli assegnati nella giornata odierna. oggi è stato il turno per la categoria Cadetti nella Solo Dance e Allievi nella Coppia Danza. In primo luogo alle 13.00 e alle 17.30 è stata protagonista la gara del Solo Dance Cadetti Famminile, con 34 pattinatrici in pista tra mattino e pomeriggio. Tra le due gare c’è stata poi quella maschile, con protagonista Yuri Allegranti campione italiano con 202.71. Ottima prova anche per Matteo di Nunzio, secondo con 84.64, e per Alessandro Grossi, terzo con 84.18. Nella gara femminile invece ha vinto Mariacludia Parziale, con 110.55, seguita da Alice Vedova, 97.65, e Giulia Biagi, con 96.03. Infine nella gara della Coppia Danza Allivei, Carmine ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono idia Ponte di Legno, con nuovinella giornata odierna.è stato il turno per la categoria Cadetti nella Solo Dance e Allievi nella Coppia Danza. In primo luogo alle 13.00 e alle 17.30 è stata protagonista la gara del Solo Dance Cadetti Famminile, con 34 pattinatrici in pista tra mattino e pomeriggio. Tra le due gare c’è stata poi quella maschile, con protagonista Yuri Allegranti campione italiano con 202.71. Ottima prova anche per Matteo di Nunzio, secondo con 84.64, e per Alessandro Grossi, terzo con 84.18. Nella gara femminile invece ha vinto Mariacludia Parziale, con 110.55, seguita da Alice Vedova, 97.65, e Giulia Biagi, con 96.03. Infine nella gara della Coppia Danza Allivei, Carmine ...

Pubblicità

sportface2016 : Pattinaggio artistico, i titoli assegnati oggi ai campionati italiani 2022 - oMYrhZWJZKCUxhc : RT @Patcom15: @MartinaFrammart 2/2 hanno ragione: sono programmi 'RIpuliti' dal pattinaggio artistico e dalle sue regole, ma anche per altr… - GiornaleLORA : Campionati di Pattinaggio Artistico di Ponte Di Legno: prove obbligatorie per Cadetti e Allievi - GiornaleLORA : Pattinaggio Artistico: a Ponte Di Legno assegnati i titoli Cadetti e Jeunesse nella Solo Dance e nella Coppia Danza - Comune_Viterbo : Oro per la campionessa Ludovica Delfino, le congratulazioni della sindaca Frontini. -