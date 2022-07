Pastore: “Le parole di Alvino mi hanno fatto ridere. Se la Gazzetta dicesse la verità…” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il giornalista Rosario Pastore, commenta le parole di Carlo Alvino sul presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Rosario Pastore, ex giornalista della Gazzetta dello Sport, sui propri canali social ha fatto punto sui movimenti del Napoli: “A Carlo Alvino mi lega un sentimento quasi quarantennale di colleganza. Probabilmente non siamo stati mai amici nel senso stretto della parola, in quanto non ci siamo mai frequentati al di fuori del mondo del nostro comune lavoro. Ma certamente c’è stato fra noi un rapporto sempre corretto. E ricordo che, quando lavorava a Telelibera ’63, ebbe la bontà di coinvolgermi in un servizio tv riguardante l’era Maradona. Precisato questo punto, ebbene mi pare un tantinello esagerata la sua asserzione su un Aurelio De Laurentiis ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il giornalista Rosario, commenta ledi Carlosul presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Rosario, ex giornalista delladello Sport, sui propri canali social hapunto sui movimenti del Napoli: “A Carlomi lega un sentimento quasi quarantennale di colleganza. Probabilmente non siamo stati mai amici nel senso stretto della parola, in quanto non ci siamo mai frequentati al di fuori del mondo del nostro comune lavoro. Ma certamente c’è stato fra noi un rapporto sempre corretto. E ricordo che, quando lavorava a Telelibera ’63, ebbe la bontà di coinvolgermi in un servizio tv riguardante l’era Maradona. Precisato questo punto, ebbene mi pare un tantinello esagerata la sua asserzione su un Aurelio De Laurentiis ...

Pubblicità

napolipiucom : Pastore: 'Le parole di Alvino mi hanno fatto ridere. Se la Gazzetta dicesse la verità...' #Alvino #Koulibaly… - SimiWonderland : RT @SalaLettura: Il sonno è nostro ordinario stato finché non arriva un vento di parole una poesia, un pastore d’istanti con arcaica sapien… - VersettoGiorno : Le parole dei saggi sono come degli stimoli, e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati; esse son… - Alberto63Al : RT @SalaLettura: Il sonno è nostro ordinario stato finché non arriva un vento di parole una poesia, un pastore d’istanti con arcaica sapien… - POKI33847251 : RT @SalaLettura: Il sonno è nostro ordinario stato finché non arriva un vento di parole una poesia, un pastore d’istanti con arcaica sapien… -