Pastore | “Giuntoli | mandato allo sbaraglio Sapete cosa gli ha detto De Laurentiis?”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Rosario, decano dei giornalisti Napoletani, commenta con tono molto amaro il passaggio di Koulibaly al Chelsea. KOULIBALY – NAPOLI- CHELSEA. Rosarioex giornalista della Gazzetta dello Sport, sui propri canali social ha commentato la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea: “E adesso? Dove andranno a nascondersi, gli esaltatori della magnanimità principesca del presidente del Napoli? Il quale aveva deciso, udite udite, che Koulibaly andava confermato, offrendogli 30 milioni per 5 anni ed un futuro da dirigente. Peccato, proprio un peccato che quell’offerta fosse arrivata fuori tempo massimo, quando la notizia del passaggio del senegalese al Chelsea era ormai data per certa e quindi non si rischiava niente a promettere mari e monti. Anzi, si faceva anche una bella figura. Il povero, questa l’impressione più ...