Paso Adelante, in arrivo il reboot: nel cast tre personaggi iconici della serie originale, ecco quali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra le serie tv che più hanno segnato gli inizi degli anni 2000 ricordiamo sicuramente Paso Adelante. Nata in Spagna con il titolo “Un Paso Adelante” e trasmessa a partire dall’8 Gennaio del 2002 su Antena 3, ha successivamente conquistato tutto il pubblico italiano. In Italia infatti arrivò nel lontano 2004 e fu trasmessa su Italia Uno per oltre 2 anni, fino al 2006. La serie spagnola è incentrata sulle vicende di alcuni ragazzi che frequentano la scuola più famosa ed importante di ballo e di recitazione di tutta Madrid. Speranze, amori, desideri, accomunano numerosi giovani con vite complicate ma con lo stesso sogno: essere artisti completi. Anche i rapporti tra compagni, professori, famiglie, sono messi a dura prova e di puntata in puntata, il pubblico non poteva far altro che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tra letv che più hanno segnato gli inizi degli anni 2000 ricordiamo sicuramente. Nata in Spagna con il titolo “Un” e trasmessa a partire dall’8 Gennaio del 2002 su Antena 3, ha successivamente conquistato tutto il pubblico italiano. In Italia infatti arrivò nel lontano 2004 e fu trasmessa su Italia Uno per oltre 2 anni, fino al 2006. Laspagnola è incentrata sulle vicende di alcuni ragazzi che frequentano la scuola più famosa ed importante di ballo e di recitazione di tutta Madrid. Speranze, amori, desideri, accomunano numerosi giovani con vite complicate ma con lo stesso sogno: essere artisti completi. Anche i rapporti tra compagni, professori, famiglie, sono messi a dura prova e di puntata in puntata, il pubblico non poteva far altro che ...

Pubblicità

LaSoraCamilla_ : In che momento storico terribile Paso Adelante è ciò di cui il mondo ha bisogno ?? - whoisgiorgias : RT @yleniaindenial1: non noi che abbiamo letteralmente sacrificato il matrimonio tra Totti e Ilary per la reunion di Paola e Chiara ed il r… - _neve : @Giangiology Ritorna paso adelante? ?? - ace0395 : Ma il reboot di Paso Adelante dove lo faranno? Cioè i miei 3 preferiti ci sono, manca solo il bifolco (come lo chiama Rober) e sto apposto - GretaSmara : Il multiverso ci sta riportando Paso Adelante o almeno quello che rimane #Upanext -