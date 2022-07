Parte la filiera degli autobus sostenibili: pronti incentivi alle PMI per 80mln di euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 25 luglio prende il via la seconda chiamata per la filiera degli autobus sostenibili: l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico prevede un plafond di incentivi di 80 milioni di euro per le piccole e medie imprese del Paese, sia per lo sviluppo delle parti meccaniche che per automazioni tecnologiche e ricerca industriale. La misura è aperta a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, presenti sul territorio italiano. autobus sostenibili: cosa c’è da sapere La notizia non è una novità: già nello scorso aprile anticipammo che, grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, il Governo stava lavorando in direzione della produzione degli autobus sostenibili con la mobilità ... Leggi su fmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 25 luglio prende il via la seconda chiamata per la: l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico prevede un plafond didi 80 milioni diper le piccole e medie imprese del Paese, sia per lo sviluppo delle parti meccaniche che per automazioni tecnologiche e ricerca industriale. La misura è aperta a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, presenti sul territorio italiano.: cosa c’è da sapere La notizia non è una novità: già nello scorso aprile anticipammo che, grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, il Governo stava lavorando in direzione della produzionecon la mobilità ...

Pubblicità

EdoardoS95 : @ignaziocorrao @BelusciGim Non le avremmo viste in ogni caso in tempi 'rapidi', ora meno che mai, anche perché non… - ConsVirgilio : La responsabilità di Consorzio Virgilio, parte dalla terra. Fertilità, cambiamenti climatici, efficientamento energ… - SanDanieleDOP : Cichetti: “dopo la crescita del 2021 anche nel 2022, nonostante l’aumento dei prezzi che incide sull’intera filiera… - CaleEuropaEdic : L'#invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha avuto un impatto immediato sulla #sicurezza alimentare per milio… - Despo33432062 : @Dagherrotipo1 @Frank196018 @animaleuropeRMP Ma lei non sa di cosa parla, la filiera edile trascina gran parte del… -