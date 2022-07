Papa Francesco: "In caso di rinuncia saro' vescovo emerito di Roma" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Semmai dovesse rinunciare al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare, Francesco non si farebbe chiamare "Papa emerito" ne' vestirebbe la talare bianca, non vivrebbe in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Semmai dovessere al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare,non si farebbe chiamare "" ne' vestirebbe la talare bianca, non vivrebbe in ...

Pubblicità

GiovaQuez : Montanari: 'L'Iss andrebbe chiuso'. Su Papa Francesco: 'Finto Papa, uno scomunicato che andrebbe ridotto allo stato… - vaticannews_it : #PapaFrancesco a @TUPrensa: se rinunciassi, rimarrei a Roma come vescovo emerito. Parla dell'ipotesi di andare a Sa… - Avvenire_Nei : Messaggio. Il #Papa: cari #giovani, fate sentire la vostra voce per una nuova Europa - Carmela_oltre : RT @galatacla: Se dovesse rinunciare al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare, Francesco non si farebbe chiamar… - Labellasospesa : Da quando i papi vanno in pensione? Papa Francesco: 'Quando andrò 'in pensione' vorrei essere vescovo emerito di… -