Paola Turani e il trucco di far sparire le classi sociali con la retorica delle mamme imperfette (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le classi sociali esistono, mica come i boomer, i chupacabra e il sesso assegnato alla nascita. La mia è la generazione dei Nobel mancati, delle SuicideGirls invecchiate e rimpiazzate dalle attiviste con tatuaggi e Bastiglia ammobiliata, la generazione del sento dunque sono, la generazione debole, la generazione dei soccombenti che si identificano con l’amico sbagliato, ma è anche la generazione più lungimirante: quella che ha messo in atto la rivoluzione di nascosto, facendo diventare l’imperfezione il modello da raggiungere. Abbiamo abbassato lo standard in modo da rientrarci tutti, e se non è genio questo, poco ci manca. Il trucco è stato abbassare le aspettative, che è anche l’equazione della felicità (secondo Mo Gawdat, ex dirigente di Google X a cui è morto un figlio e che ha scritto un libro sulla felicità, la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Leesistono, mica come i boomer, i chupacabra e il sesso assegnato alla nascita. La mia è la generazione dei Nobel mancati,SuicideGirls invecchiate e rimpiazzate dalle attiviste con tatuaggi e Bastiglia ammobiliata, la generazione del sento dunque sono, la generazione debole, la generazione dei soccombenti che si identificano con l’amico sbagliato, ma è anche la generazione più lungimirante: quella che ha messo in atto la rivoluzione di nascosto, facendo diventare l’imperfezione il modello da raggiungere. Abbiamo abbassato lo standard in modo da rientrarci tutti, e se non è genio questo, poco ci manca. Ilè stato abbassare le aspettative, che è anche l’equazione della felicità (secondo Mo Gawdat, ex dirigente di Google X a cui è morto un figlio e che ha scritto un libro sulla felicità, la ...

