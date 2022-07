Pandemia e guerra, il 60% degli italiani pessimista sul futuro (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso degli ultimi due anni, la vita, le abitudini e la quotidianità degli italiani (e non solo) sono state completamente stravolte. Prima una Pandemia mondiale e ora una guerra alle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina hanno cambiato la vita degli italiani sia da un punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Pensando al futuro, mentre viviamo questo particolare momento storico, oltre il 60% degli italiani si dichiara pessimista e preoccupato relativamente alla propria situazione economica e alla propria famiglia. La quota di coloro che si sentono ottimisti, invece, continua a diminuire sempre di più e raggiunge il suo minimo storico (17%). Le preoccupazioni per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel corsoultimi due anni, la vita, le abitudini e la quotidianità(e non solo) sono state completamente stravolte. Prima unamondiale e ora unaalle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina hanno cambiato la vitasia da un punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Pensando al, mentre viviamo questo particolare momento storico, oltre il 60%si dichiarae preoccupato relativamente alla propria situazione economica e alla propria famiglia. La quota di coloro che si sentono ottimisti, invece, continua a diminuire sempre di più e raggiunge il suo minimo storico (17%). Le preoccupazioni per ...

