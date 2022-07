Pace fiscale: il 31 luglio nuova scadenza per rate Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si procede sulla scia della Pace fiscale, la misura introdotta con il Decreto Sostegni Ter (Legge n. 25/2022) per la quale coloro che avevano in sospeso rate della “Rottamazione ter” e del “Saldo e Stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022, hanno ancora la possibilità di mantenere le agevolazioni fiscali se il pagamento dell’insoluto verrà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022. Anche in questo caso, la Pace fiscale prevede i 5 giorni di “tolleranza” legati alla scadenza della cartella: questo significa che, per mantenere i benefici legati alle ... Leggi su fmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si procede sulla scia della, la misura introdotta con il Decreto Sostegni Ter (Legge n. 25/2022) per la quale coloro che avevano in sospesodella “ter” e del “” originariamente innel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022, hanno ancora la possibilità di mantenere le agevolazioni fiscali se il pagamento dell’insoluto verrà effettuato entro il 31, per ledel 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022. Anche in questo caso, laprevede i 5 giorni di “tolleranza” legati alladella cartella: questo significa che, per mantenere i benefici legati alle ...

