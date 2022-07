Ottimo test per il Monza! Poker al Lugano | tripletta di Colpani La Salernitana pareggia con lo Schalke

(Di mercoledì 13 luglio 2022) In attesa del via della nuova stagione di Serie A, con la prima giornata in programma tra un mese, le squadre sono tornate al lavoro e sono iniziate anche le amichevoli perare la condizione. Occhi puntatissimi, oggi, sul Monza, squadra di Berlusconi e Galliani appena promossa in Serie A. Il team ha vinto col botto contro ilII: la squadra brianzola ha trionfato 4-0 con una splendidadi, mentre a sbloccare il match è stato Birindelli. Pareggio a reti inviolate per lache ha affrontato oggi lo. L'articolo CalcioWeb.

Il tecnico dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi , ha commentato ilamichevole in famiglia tra Hellas Verona A ed Hellas Verona B . In primo luogo l'allenatore ha dichiarato di essere soddisfatto sul piano dell' atteggiamento : 'Come nell'amichevole dello scorso ...All'11 buon contropiede della formazione svizzera, ma ancora una volta Valeri compie un... alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio : è il secondodella neopromossa in un'estate importante, ... Fiorentina, Italiano: "Un buon test. Jovic E' di altissimo livello" Esordio estivo per i campioni d’Italia, subito in gol Messias, Rebic e Gabbia nel test contro la formazione di Eccellenza ...