Oroscopo di Paolo Fox del 14 luglio 2022: Capricorno cauto, momento di grande ripresa per la vergine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ecco l'Oroscopo di giovedì 14 luglio con le previsioni per i 12 segni dello zodiaco, elaborato dall'astrologo Paolo Fox. Ariete Per i nati nell'Ariete il giorno di giovedì sarà necessario effettuare delle attente valutazioni dato che qualcosa non sta andando per il verso giusto in amore. Ci saranno però occasioni per fare nuove amicizie e soddisfazioni nell'ambito del lavoro. Toro Per i nati nel Toro sarà necessario fare attenzione a dei piccoli dissidi che si potranno presentare nel campo sentimentale, mentre per quanto riguarda il lavoro si potranno raggiungere gli obiettivi previsti. Gemelli I nati nei Gemelli giovedì avranno la Luna in un buon aspetto e questo li aiuterà nel campo sentimentale. Si avvicina anche un periodo di recupero dalla stanchezza e non mancheranno le opportunità per brillare nel campo del ...

