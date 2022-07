Ornella Vanoni | chi era il marito Lucio Ardenzi | “Ho sposato lui | ma amavo Gino Paoli”

(Di mercoledì 13 luglio 2022)si sono conosciuti dopo che laaveva già chiuso la sua relazione con. A colpire è stata anche la loro luna di miele a Positano. L’uomo comunque è arrivato nella sua vita in un momento di confusione dal punto di vista sentimentale. Sappiamo che purtroppo l’uomo è deceduto nel 2002 e che è stato legato per tanti anni alla sua ex moglie. I due sono convolati a nozze nel 1960 e si sono separati poi nel 1972, dopo 12 anni di matrimonio. Pare che la loro relazione sia nata in un momento piuttosto particolare ovvero quandosi era da poco lasciata con Giorgio Strehler che erae lei continuava ad essere innamorata di, che tra ...

Pubblicità

paolodriussi : @VanoniFanpage Oggi 13.07.22 Techetechetè dedicherà la puntata ad Ornella Vanoni - paolodriussi : ' ORNELLA VANONI - E FIGURATI SE -1968 - GammaStereoRoma : Ornella Vanoni - Bungaro - Pacifico - Imparare ad amarsi - OrazioFTW : @AlexBazzaro Ma non vedo Barbara D'Urso,Ornella Vanoni e Luxuria.. - radiocalabriafm : ORNELLA VANONI - NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE -

Il Sussidiario.net

... Simona Molinari (che in carriera ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale, tra i quali Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli e) è tornata in grande ...L'argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per Paolo Fresu e Horacio 'El Negro' Hernandez, oltre che per. Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in ... Ornella Vanoni e la depressione/ 'L'ho avuta tre volte e continuo ancora a curarmi' "Di errori ne ho fatti tanti, ma il più grosso è stato quello di ritirarmi: dovevo rimanere lì a rompere le palle" ...Ornella Vanoni Gino Paoli, un duo scoppiettante. La cantante in un'intervista ha raccontato qualche dettaglio inedito sul suo amore giovanile, ...