Orietta Berti spiega perchè ha detto si al GF VIP 7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sta vivendo proprio un momento d'oro più che magico, potremmo dire, Orietta Berti che dopo oltre 50 anni di carriera, continua a essere sulla cresta dell'onda. Non solo brani di grande successo ma anche tanto amore e affetto che arriva da parte del pubblico. Non a caso, Alfonso Signorini, l'ha voluta nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello VIP. Una scelta che potremo giudicare solo dopo averla vista all'opera. Sicuramente, da anni ribadiamo che per quei ruoli, ci vorrebbe un personaggio dal piglio diverso, non a caso avevamo pensato lo scorso anno che la Bruganelli sarebbe stata perfetta. E invece, abbiamo preso un granchio clamoroso, per cui perchè giudicare l'operato della Berti prima di vederla all'opera? Magari ci stupirà con effetti speciali! In attesa di vederla nello studio di Canale ...

