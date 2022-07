Omicidio Niccolò Ciatti, il ceceno Bissoultanov è fuggito. Il padre: “Alla fine paga solo mio figlio” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Disperato fra le lacrime, il padre del povero Niccolò aveva già avvertito, ma il suo monito addolorato è rimasto inascoltato. E così oggi giunge notizia che Rassoul Bissoultanov, il ceceno di 29 anni che, senza pietà – all’esterno di una discoteca uccise a calci in testa il 21enne di Scandicci, Niccolò Ciatti (nella foto), è fuggito. Sparito. Eppure che tipo fosse il ceceno, ebbe modo di dimostrarlo proprio quella drammatica notte – fra l’11 ed il 12 agosto del 2017 – lasciando inorriditi tutti gli avventori di una discoteca di Lloret de Mar, località spagnola della Costa Brava. Omicidio Niccolò Ciatti, Rassoul Bissoultanov era a piede libero, semplicemente sottoposto all’obbligo di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Disperato fra le lacrime, ildel poveroaveva già avvertito, ma il suo monito addolorato è rimasto inascoltato. E così oggi giunge notizia che Rassoul, ildi 29 anni che, senza pietà – all’esterno di una discoteca uccise a calci in testa il 21enne di Scandicci,(nella foto), è. Sparito. Eppure che tipo fosse il, ebbe modo di dimostrarlo proprio quella drammatica notte – fra l’11 ed il 12 agosto del 2017 – lasciando inorriditi tutti gli avventori di una discoteca di Lloret de Mar, località spagnola della Costa Brava., Rassoulera a piede libero, semplicemente sottoposto all’obbligo di ...

