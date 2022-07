Omicidio Ciatti, legale di Bissoultanov: “Non so dove sia, ora stop processo in Spagna” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Bissoultanov? Non lo sento da un mese, non so dove sia, gli ho mandato un messaggio venerdì scorso in concomitanza con l’udienza del suo processo a Roma ma non ha mai risposto”. Così l’avvocato Francesco Gianzi, difensore nel processo in Italia di Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno condannato in Spagna a 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò Ciatti. Il 22enne di Scandicci (Firenze) venne pestato senza alcun motivo la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il ceceno, condannato per Omicidio volontario, non si è presentato questa mattina davanti al Tribunale spagnolo di Girona dove era ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “? Non lo sento da un mese, non sosia, gli ho mandato un messaggio venerdì scorso in concomitanza con l’udienza del suoa Roma ma non ha mai risposto”. Così l’avvocato Francesco Gianzi, difensore nelin Italia di Rassoul, il 29enne ceceno condannato ina 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò. Il 22enne di Scandicci (Firenze) venne pestato senza alcun motivo la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava,si trovava in vacanza con alcuni amici. Il ceceno, condannato pervolontario, non si è presentato questa mattina davanti al Tribunale spagnolo di Gironaera ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a… - repubblica : Omicidio Ciatti, 'Bissoultanov è scappato'. La Spagna emette un mandato di cattura internazionale [di Michele Bocci] - fanpage : Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni in primo grado in Spagna per l'omicidio di Niccolò Ciatti si è… - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: Nessuna traccia di Rassoul Bissoultanov, il buttafuori ceceno condannato a 15 anni in Spagna per l'omicidio di Niccolò Ciatti.… - mauro_fantozzi : RT @Tg3web: Nessuna traccia di Rassoul Bissoultanov, il buttafuori ceceno condannato a 15 anni in Spagna per l'omicidio di Niccolò Ciatti.… -