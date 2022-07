Oltre mezzo milione di spettatori per Inter-Lugano su Sportitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il ritorno della Lu-La e la prima partita del precampionato dell’Inter di Simone Inzaghi hanno fatto registrare ottimi ascolti per Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Il match, trasmesso in diretta ed esclusiva, è stato visto da mezzo milione di telespettatori con picchi di share sull’ascolto totale del 3,29% Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il ritorno della Lu-La e la prima partita del precampionato dell’di Simone Inzaghi hanno fatto registrare ottimi ascolti per(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Il match, trasmesso in diretta ed esclusiva, è stato visto dadi telecon picchi di share sull’ascolto totale del 3,29% Calcio e Finanza.

