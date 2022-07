'Ogni lattina vale', al via in Calabria progetto di Cial e Coca Cola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Dopo l'esperienza dello scorso anno, conclusasi con una campagna di sensibilizzazione che ha portato al recupero e all'avvio a riciclo di circa 150mila lattine usate, torna anche questa estate il progetto “Nei parchi marini Calabria…Ogni lattina vale” l'iniziativa che vede la collaborazione tra Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (Epmr), Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Coca-Cola e che coinvolge 14 Comuni dell'area dei Parchi Marini calabresi. Dotati di appositi zaini, sacchi, raccoglitori e Ogni strumento utile, nei mesi di luglio e agosto 2022, gli animatori del progetto si muoveranno lungo le spiagge, le strade e le piazze delle località ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Dopo l'esperienza dello scorso anno, conclusasi con una campagna di sensibilizzazione che ha portato al recupero e all'avvio a riciclo di circa 150mila lattine usate, torna anche questa estate il“Nei parchi marini” l'iniziativa che vede la collaborazione tra Ente Parchi Marini Regionali della(Epmr),, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ee che coinvolge 14 Comuni dell'area dei Parchi Marini calabresi. Dotati di appositi zaini, sacchi, raccoglitori estrumento utile, nei mesi di luglio e agosto 2022, gli animatori delsi muoveranno lungo le spiagge, le strade e le piazze delle località ...

